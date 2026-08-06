«Оренбург» может арендовать Веру у «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Оренбурге».

В ближайшее время клубы начнут переговоры. Наиболее вероятным вариантом является аренда 29-летнего аргентинца.

Вера в этом сезоне провел за «Локомотив» 1 матч и не отличился результативным действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Футболист уже выступал за «Оренбург» с 2022 по 2024 год. Он провел за команду 55 матчей и забил 3 гола.