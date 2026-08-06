Павлюченко: «Соболев станет еще больше забивать, если будет два раза в неделю смотреть нарезки моих голов»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Он все время подсматривал, куда я бил. Он учится у лучших. Я много раз Саше говорил, что если хочется бить по девяткам, то пусть включит нарезку моих голов. Видимо, посмотрел, поэтому и забивает. Я не сомневался в Саше, давно его знаю и его отношение к футболу. Нужно было время, Соболев перетерпел критику болельщиков. Сейчас он лидер «Зенита» и приносит результат. Он молодец, что смотрит мои голы. А станет еще в два раза больше забивать, если будет два раза в неделю смотреть. Он красавец, пусть дальше отличается в матчах», — сказал Павлюченко «СЭ».

Соболев в этом сезоне провел за «Зенит» 4 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.