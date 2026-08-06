Игрок «Ахмата» Касинтура — единственный футболист, который пропустит 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура станет единственным игроком, который пропустит 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба лиги.

В матче 2-го тура со «Спартаком» (1:2) хавбэк грозненской команды получил прямую красную карточку за удар локтем футболиста красно-белых Романа Зобнина на 76-й минуте. Касинтура пропустит два следующих поединка своей команды.

Других дисквалифицированных футболистов на ближайший тур РПЛ в чемпионате нет.

Грозненцы с 1 очком располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В 3-м туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.