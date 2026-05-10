«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.30 по московскому времени.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Алешандре Жезус.

Запасные: Рудаков, Поройков, Ценов, Рыбчинский, Куль, Кантеро, Голыбин, Аванесян, Квеквескири, Гузина, Савельев, Эль-Махрауи.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанца, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баньяц, Рассказов, Рахманович.

Запасные: Кокарев, Фролов, Ороз, Галдамес, Лепский, Фернандес, Хубулов, Сутормин, Марин, Столбов, Игнатенко, Шуманский.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 12:30. Газовик (Оренбург)

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