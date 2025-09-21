Мелехин — о возможном увольнении Альбы из «Ростова»: «Стараемся не обращать внимания на слухи»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Джонатана Альбы.

«Мы видели, что пишут СМИ. Но от руководства и тренерского штаба ничего по этому поводу не было. Все понимают, что надо продолжать работать в том же ключе, что и раньше. Поэтому старались и стараемся не обращать внимания на все слухи. И дальше будем готовиться к следующим матчам, не отвлекаясь на все эти разговоры», — приводит слова Мелехина «Известия».

«Ростов» после 8 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В 9-м туре ростовчане 21 сентября сыграют на выезде с «Балтикой».