«Уфа» выпустила новогодний ролик в день 11-летия клуба
17:29
23 декабря футбольному клубу «Уфа» исполнилось 11 лет.
В честь этого команда выпустила новогодний ролик, в котором исполнила праздничную песню.
Клуб был основан 23 декабря 2010 года. В текущем сезоне «Уфа» набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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