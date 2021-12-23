«Уфа» выпустила новогодний ролик в день 11-летия клуба

23 декабря футбольному клубу «Уфа» исполнилось 11 лет.

В честь этого команда выпустила новогодний ролик, в котором исполнила праздничную песню.

Клуб был основан 23 декабря 2010 года. В текущем сезоне «Уфа» набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.