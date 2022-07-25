Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о судействе в матче железнодорожников и «Ростова» (2:2) во втором туре РПЛ.

«Судейские ошибки были. Но не надо на них все валить. Они не носили ключевой характер. Счет по игре. «Ростов» получил заслуженный ответ за свою расслабленность. Удаление Бека-Бека? Тут все справедливо. Нечего было задираться. Кто он такой, чтобы его не трогать?», — сказала Смородская «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».