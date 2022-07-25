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Смородская — об удалении Бека-Бека: «Все справедливо. Нечего было задираться»

Смородская высказалась о судействе в матче «Локомотив» — «Ростов»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о судействе в матче железнодорожников и «Ростова» (2:2) во втором туре РПЛ.

«Судейские ошибки были. Но не надо на них все валить. Они не носили ключевой характер. Счет по игре. «Ростов» получил заслуженный ответ за свою расслабленность. Удаление Бека-Бека? Тут все справедливо. Нечего было задираться. Кто он такой, чтобы его не трогать?», — сказала Смородская «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексис Бека-Бека
Ольга Смородская
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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