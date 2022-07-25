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Юран вспомнил о прошлом увольнении из «Химок»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил о своем уходе из подмосковного клуба в 2020-м году.

— Когда в 2020-м вы со скандалом уходили из «Химок», казалось, вы сжигали мосты.

— Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи... За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили, — сказал Юран Sport24.

В июле 2020 года тренер покинул свой пост, заявив, что в его отставке виноват Шамиль Газизов, который на тот момент работал в «Спартаке». В февраля 2022 года специалист в третий раз в своей карьере возглавил «Химки».

После 2 туров РПЛ «Химки» идут на 4-м месте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-24-ne-ponimal-kak-mozhno-bylo-tak-postupit-kak-sobaku-na-pomoyku-vybrosili-yuran-o-proshlom-uvolnenii-iz-khimok
Сергей Юран
ФК Химки
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