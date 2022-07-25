Юран — о Гунько: «Я посоветовал ему поучиться этике»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как отреагировал на назначение Дмитрия Гунько на пост главного тренера подмосковного клуба в августе 2020 года.
Специалист был назначен тренером клуба 1 августа — в день увольнения Юрана.
— На Гунько, который почти моментально пришел вместо вас, профессиональная обида была?
— Я через прессу посоветовал ему немножко поучиться этике. Пока тренер еще не уволен, другой не должен заходить в команду. А там вышло, что один еще вещи собирает, а другого уже представляют. Понятно рвение скорее приступить к работе, но надо знать, как «Отче наш»: если тебя приглашают, нужно в первую очередь спросить, уволен ли предыдущий тренер. Я сам в таких случаях всегда говорил: «Давайте вы сначала закончите историю с прошлым тренером.
— Пожмете руку Гунько при встрече?
— Мы лично не знакомы. Но руку пожму: отворачиваться и не жать — это неправильно. Может, мы встретимся, поговорим. Если Гунько скажет: «Я был не прав, Сергей Николаевич» — тогда никаких вопросов, — сказал Юран Sport24.
В июле 2020 года тренер покинул свой пост, заявив, что в его отставке виноват Шамиль Газизов, который на тот момент работал в «Спартаке». В февраля 2022 года специалист в третий раз в своей карьере возглавил «Химки».
После 2 туров РПЛ «Химки» идут на 4-м месте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1