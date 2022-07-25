Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как отреагировал на назначение Дмитрия Гунько на пост главного тренера подмосковного клуба в августе 2020 года.

Специалист был назначен тренером клуба 1 августа — в день увольнения Юрана.

— На Гунько, который почти моментально пришел вместо вас, профессиональная обида была?

— Я через прессу посоветовал ему немножко поучиться этике. Пока тренер еще не уволен, другой не должен заходить в команду. А там вышло, что один еще вещи собирает, а другого уже представляют. Понятно рвение скорее приступить к работе, но надо знать, как «Отче наш»: если тебя приглашают, нужно в первую очередь спросить, уволен ли предыдущий тренер. Я сам в таких случаях всегда говорил: «Давайте вы сначала закончите историю с прошлым тренером.

— Пожмете руку Гунько при встрече?

— Мы лично не знакомы. Но руку пожму: отворачиваться и не жать — это неправильно. Может, мы встретимся, поговорим. Если Гунько скажет: «Я был не прав, Сергей Николаевич» — тогда никаких вопросов, — сказал Юран Sport24.

В июле 2020 года тренер покинул свой пост, заявив, что в его отставке виноват Шамиль Газизов, который на тот момент работал в «Спартаке». В февраля 2022 года специалист в третий раз в своей карьере возглавил «Химки».

После 2 туров РПЛ «Химки» идут на 4-м месте.