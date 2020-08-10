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О чем говорили Дюков и Федун? Что ждет Казарцева и Еськова? Live Рабинера, Зеленова и Зислиса

10 августа 2020, 14:05

Тема вокруг судейства матча «Спартак» — «Сочи» продолжает полыхать. Вчера по горячим следам скандал разобрали Константин Алексеев и Дмитрий Симонов, а сегодня в 18.00 Мария Маркова в студии «СЭ» обсудит развитие ситуации с Игорем Рабинером, Дмитрием Зеленовым и Михаилом Зислисом.

Подключайтесь — выпустим пар и зажжем глаголом!

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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