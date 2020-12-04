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Нойштедтер рассказал о влиянии пандемии на форму футболистов

14:28
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Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на физическую форму футболистов.

— Как подействовала пандемия на игроков? Каждый — профессионал. У всех одни и те же проблемы. Кто-то справляется лучше, кто-то — не очень. Некоторые клубы уже опытные — те, кто каждый год играют в Лиге чемпионов. Думаю, что жаловаться никому не надо. Мы можем играть в футбол, а есть те, кто не может ходить на работу. Надо это просто принять. На поле выкладываться на максимуме. Составы у команд большие — есть возможность менять игроков.

С Панченко переписываемся, но об игре пока не говорили. Рад буду его видеть. Пообщаемся после игры. Надеюсь, у нас настроение будет лучше.

(Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 27
Динамо
П Н В В В
16:30 06/12/2020
- : -
+2 =5 -3 (11 - 13)
Место: 13 | Очки: 14
Арсенал Т
Н П Н П П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Д. Лесовой
6.44
А. Шунин
6.20
С. Шиманьски
6.03
С. Ткачев
5.72
А. Сокол
5.72
Ю. Ковалев
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Травмы и дисквалификации
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К. Комбаров
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