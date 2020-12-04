Нойштедтер рассказал о влиянии пандемии на форму футболистов

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на физическую форму футболистов.

— Как подействовала пандемия на игроков? Каждый — профессионал. У всех одни и те же проблемы. Кто-то справляется лучше, кто-то — не очень. Некоторые клубы уже опытные — те, кто каждый год играют в Лиге чемпионов. Думаю, что жаловаться никому не надо. Мы можем играть в футбол, а есть те, кто не может ходить на работу. Надо это просто принять. На поле выкладываться на максимуме. Составы у команд большие — есть возможность менять игроков.

С Панченко переписываемся, но об игре пока не говорили. Рад буду его видеть. Пообщаемся после игры. Надеюсь, у нас настроение будет лучше.

(Наталья Юрина)

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 16.30 (мск).