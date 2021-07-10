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«Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки

10:25
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«Зенит» поздравил полузащитника Вильмара Барриоса с третьим местом в составе сборной Колумбии в Кубке Америки.

«Колумбия взяла бронзу Кубка Америки, одержав волевую победу над сборной Перу со счетом 3:2! Вильмар Барриос провел на поле все 90 минут и был заменен уже в добавленное время. Поздравляем и гордимся, Кучо!» — говорится в сообщении в Instagram.

Колумбия в пятый раз стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки. В 2001 году колумбийцы впервые стали победителями турнира.

В финале Кубка Америки-2021 встретятся Бразилия и Аргентина. Матч пройдет 11 июля и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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