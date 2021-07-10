«Зенит» поздравил Барриоса с бронзой Кубка Америки
10:25
«Зенит» поздравил полузащитника Вильмара Барриоса с третьим местом в составе сборной Колумбии в Кубке Америки.
«Колумбия взяла бронзу Кубка Америки, одержав волевую победу над сборной Перу со счетом 3:2! Вильмар Барриос провел на поле все 90 минут и был заменен уже в добавленное время. Поздравляем и гордимся, Кучо!» — говорится в сообщении в Instagram.
Колумбия в пятый раз стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки. В 2001 году колумбийцы впервые стали победителями турнира.
В финале Кубка Америки-2021 встретятся Бразилия и Аргентина. Матч пройдет 11 июля и начнется в 3:00 мск.
Читайте также
Бердыев вместо Черчесова — сомнительное решение. Он два года без работы, оказался не востребован в РПЛ и вряд ли спасет сборную
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю