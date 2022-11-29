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«Нижний Новгород» предложил нападающему Сулейманову продлить контракт

Мария Гусева
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Агент нападающего «Нижнего Новгорода» Тимура Сулейманова Вадим Шпинев рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта с игроком.

«Руководство футбольного клуба «Нижний Новгород» вышло с предложением о продлении условий трудового договора Тимура Сулейманова. Мы сейчас находимся в стадии обсуждения переподписания контракта на лучших условиях», — цитирует Metaratings Шпинева.

Сулейманов играет за «Нижний Новгород» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Сулейманов провел за «Нижний Новгород» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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