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Семин о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Это работа для него, Борис любит футбол!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола в московском клубе.

«Положительно отношусь к этому назначению. Это работа для него, он любит футбол! Он в футболе очень профессионально разбирается. Борис — человек коллективного взаимодействия. Пожелаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локомотиве» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

В составе «Локомотива» Ротенберг выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Кубка, а также выигрывал Суперкубок страны.

Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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