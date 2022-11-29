Семин о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Это работа для него, Борис любит футбол!»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола в московском клубе.

«Положительно отношусь к этому назначению. Это работа для него, он любит футбол! Он в футболе очень профессионально разбирается. Борис — человек коллективного взаимодействия. Пожелаю ему удачи!» — сказал Семин «СЭ».

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локомотиве» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

В составе «Локомотива» Ротенберг выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Кубка, а также выигрывал Суперкубок страны.