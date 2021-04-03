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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

16:14
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

«Еще одна победа. Шестая подряд, Надо двигаться дальше. Заслужили три очка. Были лучшей командой на поле в каждом моменте. Игра была под контролем. Мы выполнили задачу, теперь думаем об игре на Кубок против «Сочи», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» с 43 очками занимает третье место в РПЛ, «Ротор» с 18 баллами идет 13-м.

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