Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Команда борется за чемпионство, как и конкуренты. «Локомотив» — тот коллектив, который каждый год должен бороться за чемпионство. Сейчас будут матчи с основными конкурентами, после них можно будет сделать выводы. Пять побед подряд — это хорошо. Команда после зимних сборов готова лучше всех. Уверен, это еще не весь потенциал. Все игроки постепенно выходят на свой уровень. Крыховяк играет так, как при Семине. У «Спартака» еще начнется своя свистопляска с тренерами, это им не пойдет на пользу. «Зенит» тоже смотрится неубедительно, у них своя лихорадка. Я, как и все болельщики, верю в чемпионство, пока это возможно математически. В Лигу чемпионов точно должны попадать», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

(Владимир Пушкарев)