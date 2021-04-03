Валерий Баринов — о победе «Локомотива»: «Верю, что команда станет чемпионом»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.
«Команда борется за чемпионство, как и конкуренты. «Локомотив» — тот коллектив, который каждый год должен бороться за чемпионство. Сейчас будут матчи с основными конкурентами, после них можно будет сделать выводы. Пять побед подряд — это хорошо. Команда после зимних сборов готова лучше всех. Уверен, это еще не весь потенциал. Все игроки постепенно выходят на свой уровень. Крыховяк играет так, как при Семине. У «Спартака» еще начнется своя свистопляска с тренерами, это им не пойдет на пользу. «Зенит» тоже смотрится неубедительно, у них своя лихорадка. Я, как и все болельщики, верю в чемпионство, пока это возможно математически. В Лигу чемпионов точно должны попадать», — сказал Баринов «СЭ».
«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю