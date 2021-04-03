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Валерий Баринов — о победе «Локомотива»: «Верю, что команда станет чемпионом»

16:21
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Команда борется за чемпионство, как и конкуренты. «Локомотив» — тот коллектив, который каждый год должен бороться за чемпионство. Сейчас будут матчи с основными конкурентами, после них можно будет сделать выводы. Пять побед подряд — это хорошо. Команда после зимних сборов готова лучше всех. Уверен, это еще не весь потенциал. Все игроки постепенно выходят на свой уровень. Крыховяк играет так, как при Семине. У «Спартака» еще начнется своя свистопляска с тренерами, это им не пойдет на пользу. «Зенит» тоже смотрится неубедительно, у них своя лихорадка. Я, как и все болельщики, верю в чемпионство, пока это возможно математически. В Лигу чемпионов точно должны попадать», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

(Владимир Пушкарев)

Ротор — Локомотив

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