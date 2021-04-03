Крыховяк считает, что «Локомотив» заслужил победу над «Ротором»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0)
«Думаю, что мы заслужили победу, — сказал поляк в эфире канала «Матч премьер». — Мы серьезно играли. Все были после сборных, было очень тяжело, но мы все работали друг за друга с первых до последних минут.
Поражение в первом матче? Это давно было. Да, это реванш, потому что мы потеряли очки дома. Сейчас была другая игра. Самое важное, что мы победили. Мы не пропустили гол, это очень важно для всех ребят".
Крыховяк был признан лучшим игроком этого матча.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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