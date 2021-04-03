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Крыховяк считает, что «Локомотив» заслужил победу над «Ротором»

16:11
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями после матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора» (2:0)

«Думаю, что мы заслужили победу, — сказал поляк в эфире канала «Матч премьер». — Мы серьезно играли. Все были после сборных, было очень тяжело, но мы все работали друг за друга с первых до последних минут.

Поражение в первом матче? Это давно было. Да, это реванш, потому что мы потеряли очки дома. Сейчас была другая игра. Самое важное, что мы победили. Мы не пропустили гол, это очень важно для всех ребят".

Крыховяк был признан лучшим игроком этого матча.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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