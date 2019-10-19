Никита Симонян: «Никогда не видел, чтобы по ходу сезона состав меняли на 60-70 процентов»

Ветеран «Спартака», первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал последние изменения в штабе красно-белых. На пост главного тренера был назначен Доменико Тедеско, сегодняшняя игра 13-го тура с «Рубином» станет для него дебютной.

— У меня не ожидание, а желание одно. И вы знаете какое. Не закончить черную серию, а скорее начать новую, — сказал Симонян. — Если хотите, я скажу свое мнение. Я уже 73 года в профессиональном футболе, но не помню, чтобы команду обновляли в середине сезона процентов на 60-70. Причем основных игроков. Как это делается? Заканчивается сезон, уходят одни люди, им на смену приходят другие. Далее подготовка, тренировки... Команда же должна сыгрываться.

— Что же сейчас делать?

— Это только Федун знает, но не мы, к сожалению. Наше мнение никто не спрашивает. Но сезон и надо закончить на хорошей ноте, а как иначе?

— В Тедеско вы верите?

— А как мне в него верить, если я его не знаю? Я с ним не знаком, я не знаю как он работал. Так же, как большинство игроков, которые сейчас выйдут играть за нашу команду. (Александр Рогулев)

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