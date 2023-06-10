Вратарь «Пари НН» Гойло — об ответном стыковом матче: «Нужно доказать во второй раз, что мы достойны оставаться в РПЛ»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло высказался о противостоянии с «Родиной» в стыковых матчах за право выступления в РПЛ в сезоне-2023/24.

В первой встрече нижегородцы оформили выездную победу со счетом 3:0.

«Еще будет вторая игра. Нельзя ни в коем случае сбавлять обороты. Нельзя расслабляться. Главное — выйти в полном настрое на вторую игру. Доказать во второй раз, что мы достойны оставаться в РПЛ», — приводит слова Гойло «Известия».

Ответная игра между «Пари НН» и «Родиной» состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.