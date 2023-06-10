Первый тренер Глушакова считает, что игрок может стать тренером «Спартака»

Погос Галстян, первый тренер Дениса Глушакова, считает, что игрок может в будущем стать главным тренером «Спартака».

«Хорошо знаю Дениса, он серьезный парень. Ему надо чуть-чуть поработать над собой, и придет время, когда он станет хорошим тренером. Вижу его в этой профессии, потому что у него «футбольные мозги». Он как футболист был с характером, так и тренером будет таким же.

Если он нацелился на «Спартак», то добьется своего. Думаю, в ближайшие 10 лет это может исполнится! Если нужна будет наша помощь, мы всегда готовы», — цитирует Sport24 Галстяна.

Полузащитник за карьеру выступал за «Ахмат», «Спартак», «Пари НН» и «Локомотив». На его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.