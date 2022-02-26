Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:58

Никита Чернов заявил, что хочет попасть в сборную России

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем переходе в клуб из «Крыльев Совета».

— Ты должен был присоединиться к команде только летом. Хотелось бы закончить сезон в «Крыльях Советов»?

— Ну да, хотел закончить сезон там, но так решили, что я перейду сюда. Хочу быстрее влиться в коллектив, выполнять тренерские задачи. Хочу знать требования.

— Было уже какое-то общение с Ваноли? Объяснял, как хочет тебя использовать?

— Было. Рассказал принципы игры. Мы играли все время в «Крыльях» в четыре защитника, здесь в пять. Это по-другому, много мелочей.

— Как оцените своего соперника в Лиге Европы?

— «Лейпциг» — хорошая команда, идет на лидирующих местах в своем чемпионате. Сами все видите. Будет сложная, но интересная игра. Надеюсь на хороший результат.

— Как ты решился на этот переход? Ты все-таки бывший игрок ЦСКА.

— Я потом играл три года в «Крыльях», ЦСКА условно не хотел меня видеть в своих рядах. Я сделал шаг вперед по сравнению с «Крыльями». Играю в топ-команде с топ-игроками. Надеюсь, что буду играть в еврокубках, хочу попасть в сборную. Эта самая главная мотивация.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Никита Чернов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игнатов выдал четыре четверных и выиграл финал Кубка России. Алиев упал и попал в судейский скандал
Мокрый Ваноли, армейцы под санкциями и новый Бекхэм: главное, что произошло в дерби «Спартак» - ЦСКА
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Мы должны работать над психологией победителей». Ваноли — о поражении от ЦСКА
Чернов — о реакции фанатов на его переход в «Спартак»: «Не особо были довольны, но своей игрой я хочу доказать обратное»
Роман Бабаев: «Нужно понять, когда вводится система Fan ID и детали»
Роман Бабаев: «Все легионеры ЦСКА здесь, проблем нет»
«Лига Европы еще тоже реальна для «Спартака». Каррера оценил игру «Спартак» после поражения от ЦСКА
Марио Фернандес двумя словами описал победу ЦСКА в дерби над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов — о реакции фанатов на его переход в «Спартак»: «Не особо были довольны, но своей игрой я хочу доказать обратное»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости