Никита Чернов заявил, что хочет попасть в сборную России

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем переходе в клуб из «Крыльев Совета».

— Ты должен был присоединиться к команде только летом. Хотелось бы закончить сезон в «Крыльях Советов»?

— Ну да, хотел закончить сезон там, но так решили, что я перейду сюда. Хочу быстрее влиться в коллектив, выполнять тренерские задачи. Хочу знать требования.

— Было уже какое-то общение с Ваноли? Объяснял, как хочет тебя использовать?

— Было. Рассказал принципы игры. Мы играли все время в «Крыльях» в четыре защитника, здесь в пять. Это по-другому, много мелочей.

— Как оцените своего соперника в Лиге Европы?

— «Лейпциг» — хорошая команда, идет на лидирующих местах в своем чемпионате. Сами все видите. Будет сложная, но интересная игра. Надеюсь на хороший результат.

— Как ты решился на этот переход? Ты все-таки бывший игрок ЦСКА.

— Я потом играл три года в «Крыльях», ЦСКА условно не хотел меня видеть в своих рядах. Я сделал шаг вперед по сравнению с «Крыльями». Играю в топ-команде с топ-игроками. Надеюсь, что буду играть в еврокубках, хочу попасть в сборную. Эта самая главная мотивация.