Чернов рассказал о реакции болельщиков ЦСКА на его переход в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после завершения матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— После игры заходил в раздевалку ЦСКА?

— Да нет. Времени не было. Мы остались на поле, беговую работу выполняли, поэтому не было особо сил.

— Чего сегодня не хватило команде?

— Голов, наверное, если так судить. В целом играли хорошо, все довольны игрой. Просто бывает так, что свой момент мы не забиваем, а у них со штрафного залетело. Вот и все.

— Сегодня была пустая трибуна фанатов. Дико было это видеть?

— Ну да. У фанатов ЦСКА сегодня были фанаты, их было хорошо слышно. Спартаковских, к сожалению, не было. При фанатах намного приятнее играть.

— Как вас встретили сторожилы «Спартака», которые знали, что вы выступали за ЦСКА?

— Нормально встретили. Я в целом с ребятами знаком по сборам. В целом встречались часто, поэтому не было никаких проблем или подколов.

— Какую реакцию ты получил от болельщиков ЦСКА?

— В целом, как и от спартаковских в первое время. Не особо были довольны, но своей игрой я хочу доказать обратное. Все буду показывать на поле.