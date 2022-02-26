Полузащитник ЦСКА Гбамен оценил свой дебют за московскую команду

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Я не сыграл очень много минут. Мы вернулись с победой и это хорошо.

— Вы знаете, что это самый важный матч в сезоне?

— Да, это дерби. В таких матчах нужно побеждать. Это то, что мы и сделали. Так что мы остаемся сфокусированными до среды, ведь у нас игра с «Сочи».

— Что у вас со здоровьем?

— Я чувствую себя хорошо. С дальнейшими играми я буду чувствовать себя еще лучше!

26-летний иувариец перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице после 19 туров (33 очка).