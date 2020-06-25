Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» (10:1). Дончане вышли на игру юниорским составом, поскольку основа находится на карантине из-за заражения коронавирусом шестерых игроков.

— Надо знать всю предысторию, — цитирует Радимова «Спорт уик-энд», — Почему, например, у «Зенита» или «Сочи» нет заболевших, а у «Ростова» есть? Может, кто-то не соблюдал режим самоизоляции? Каждый волен сам принимать решение. Играть надо было в полную силу, не спорю. Единственное, не следовало добивать мальчишек — стоило остановиться после четырех-шести мячей, но это уже другая история.

— Воскресный матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен. Можно ли здесь говорить о каких-то двойных стандартах?

— Я не изучал регламент, поэтому не знаю. Слышал, правда, что договариваться должны обе стороны. Раз «Сочи» принял решение играть, значит, и соперник должен был делать то же самое. «Краснодар», напротив, откликнулся на просьбу «Динамо» о переносе матча.

— Тем не менее, в декабре «Сочи» перенес матч с «Оренбургом»...

— Каждый случай — это новая история. В декабре команды согласились перенести игру. Как говорится, если с таможней договорились (улыбается).