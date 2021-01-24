«Наша школа». ЦСКА отреагировал на игру Головина в матче против «Марселя»

ЦСКА поздравил полузащитника «Монако» Александра Головина с удачной игрой в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:1).

24-летний россиянин отличился двумя результативными передачами, выйдя на замену после перерыва.

«Наша школа!» — говорится в публикации армейцев в Twitter.

Наша школа ? https://t.co/XnSTj3FmeL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2021

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года, портал Transfermarkt.com оценил сделку в 30 миллионов евро.