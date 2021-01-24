«Наша школа». ЦСКА отреагировал на игру Головина в матче против «Марселя»
12:30
ЦСКА поздравил полузащитника «Монако» Александра Головина с удачной игрой в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:1).
24-летний россиянин отличился двумя результативными передачами, выйдя на замену после перерыва.
«Наша школа!» — говорится в публикации армейцев в Twitter.
Наша школа ? https://t.co/XnSTj3FmeL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 24, 2021
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года, портал Transfermarkt.com оценил сделку в 30 миллионов евро.
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