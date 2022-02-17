Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:17

Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»

Малком высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Малком высказался о борьбе за чемпионство в Тинькофф РПЛ.

«Я уже не раз говорил, что российский футбол очень конкурентный, — приводит слова Малкома официальный сайт петербургского клуба. — Эти два очка отрыва доказывают, что «Динамо» здорово играет и держит наш темп».

Нападающий отметил, что команда отлично поработала на сборах и готова к возобновлению сезона.

«Когда вернутся игры РПЛ, каждая следующая встреча будет финалом, в котором нам обязательно нужно выиграть. Борьба будет ожесточенной и плотной. Но «Зенит» возьмет свое и завоюет четвертое чемпионство подряд», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Динамо» на два балла.

Сегодня, 17 февраля, петербуржцы примут «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://pro.fc-zenit.ru/Betis/3/
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Бетис
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»
Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»
Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Глава РПЛ Хачатурянц ответил на вопрос о бойкоте фанатами дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Газизов заявил о желании приобрести Кокорина
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ
Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»
Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Барселона» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Семин: «В матче против «Бетиса» «Зенит» будет биться за весь российский футбол»
«Зенит» — «Бетис»: стартовые составы. Дзюба и Кержаков выйдут с первых минут
«Барселона» — «Наполи»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
«Барселона» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля онлайн в прямом эфире
«Зенит» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года онлайн
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости