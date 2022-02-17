Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»

Малком высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком высказался о борьбе за чемпионство в Тинькофф РПЛ.

«Я уже не раз говорил, что российский футбол очень конкурентный, — приводит слова Малкома официальный сайт петербургского клуба. — Эти два очка отрыва доказывают, что «Динамо» здорово играет и держит наш темп».

Нападающий отметил, что команда отлично поработала на сборах и готова к возобновлению сезона.

«Когда вернутся игры РПЛ, каждая следующая встреча будет финалом, в котором нам обязательно нужно выиграть. Борьба будет ожесточенной и плотной. Но «Зенит» возьмет свое и завоюет четвертое чемпионство подряд», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Динамо» на два балла.

Сегодня, 17 февраля, петербуржцы примут «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.