«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче в Турции

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила в закрытом режиме в турецком Белеке.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Монтассар Тальби и Хвича Кварацхелия. У москвичей голы на счету Арсена Захаряна и Даниила Фомина.

Контрольные игры «Динамо» на тренировочных сборах завершены. Завтра, 18 февраля, команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к рестарту сезона.

«Рубин» продолжит сборы в Турции. 20 февраля казанцы сыграют с казахстанской «Астаной» и московским ЦСКА.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Динамо» — 2:2