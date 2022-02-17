Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:51

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче в Турции
Карен Саркисян
Корреспондент

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в товарищеском матче.

Встреча проходила в закрытом режиме в турецком Белеке.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Монтассар Тальби и Хвича Кварацхелия. У москвичей голы на счету Арсена Захаряна и Даниила Фомина.

Контрольные игры «Динамо» на тренировочных сборах завершены. Завтра, 18 февраля, команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к рестарту сезона.

«Рубин» продолжит сборы в Турции. 20 февраля казанцы сыграют с казахстанской «Астаной» и московским ЦСКА.

Товарищеские матчи. Клубы
«Рубин» — «Динамо» — 2:2

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»
Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»
Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Глава РПЛ Хачатурянц ответил на вопрос о бойкоте фанатами дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Газизов заявил о желании приобрести Кокорина
«Уфа» сыграла нулевую ничью с «Торпедо»
Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ
Медина: «Слышал о супердерби со «Спартаком». Это важнейший матч чемпионата»
Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие получить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ

Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости