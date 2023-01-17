Писарский об уходе из «Оренбурга»: «Хотелось играть на натуральном поле, чего-то нового»
Нападающий Владимир Писарский (Сычевой) объяснил, почему решил сменить «Оренбург» на «Крылья Советов».
— Почему вы все-таки приняли решение сменить «Оренбург» на «Крылья»? Далеко не всем оно понятно. Хотя бы потому, что в турнирной таблице команда Марцела Лички располагается выше самарцев.
— Это лично мой выбор. Сейчас сложилась примерно такая же ситуация, что и была у меня перед переходом в «Оренбург» из «Иртыша». Тогда у меня имелись предложения из РПЛ, но я решил двигаться поступательно, согласился на переход в «Оренбург» и, как показало время, не прогадал. Сейчас тоже были и другие варианты, но я склонился к «Крыльям».
— И все-таки — главная причина, по которой вы решили сменить команду? Ключевой фактор?
— Да ключевого фактора как такового нет. Мне уже просто хотелось играть на натуральном поле. (На домашнем стадионе «Оренбурга» постелен искусственный газон. — Прим. «СЭ»). Подумал, что уже настало время что-то в жизни и карьере поменять. Захотелось сменить обстановку. С «Оренбургом» мы много чего добились. «Крылья» — новая страница в моей карьере.
25 декабря 26-летний форвард подписал контракт с самарской командой на 3,5 года.
Первую часть сезона нападающий провел в «Оренбурге», в составе которого забил 14 голов в 15 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2