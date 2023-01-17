Бийол назвал «Зенит» фаворитом в гонке за чемпионство в РПЛ

Защитник «Удинезе» Яка Бийол, выступавший ранее за московский ЦСКА назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ в текущем сезоне.

«Гегемон ли «Зенит» в России? Да, согласен. В последние несколько лет они лучшие в России. Всем сложно сместить их с первого места, но надеюсь, что ЦСКА в ближайшее время прервет гегемонию «Зенита». Кроме ЦСКА и «Зенита» в гонке за чемпионство никого и не отмечу. Сейчас для меня фаворит очевиден — клуб из Петербурга. ЦСКА? С таким сильным «Зенитом» претендовать на титул сложно. А вот Кубок России вполне реален, ЦСКА может его взять», — приводит слова Бийола Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте «Спартак» — 36 очков. Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).