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Писарский — об адаптации в «Крыльях»: «Пока я скован»

Писарский рассказал, как проходит адаптация в самарской команде
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Новичок «Крыльев» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал, как проходит адаптация в самарской команде.

— Как проходит ваша адаптация в «Крыльях»?

— Руководство клуба, тренерский штаб, партнеры по команде меня тепло приняли. Поддерживают как на тренировках, так и за пределами поля.

Если честно, пока я еще скованно себя чувствую, много ошибаюсь на тренировках, не показываю того, что умею. Ничего с этим не могу поделать. Но я это уже проходил в том же «Оренбурге», поэтому спокоен. Всему свое время.

— Как переносите нагрузки?

— Нравится, что на тренировках много игровых упражнений, в основном работаем с мячом. В целом мне по душе тот футбол, который ставит Игорь Витальевич (Осинькин. — Прим. «СЭ). Думаю, и болельщики получают от игры самарцев удовольствие. Что касается нагрузок, то мне сейчас, может быть, чуть сложнее, чем остальным.

— Почему?

— У меня не получилось толком подвести себя к сборам, так как половину отпуска я, увы, проболел. Потом мне надо было прилететь из Крыма в Москву, затем в Самару, в Оренбург. Из Оренбурга — обратно в Крым. В итоге потратил много дней на перелеты и не успел хорошо подготовиться к сбору. Но ничего страшного. Времени еще предостаточно — точно успею набрать форму.

Полное интервью Владимира Писарского «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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