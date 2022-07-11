Изидор заявил, что разочарован решением ФИФА об отстранении команд из России от международных матчей

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.

— В адрес российского футбола ФИФА приняла ряд мер. Как ты относишься к этому?

— Не буду врать, любой игрок хочет играть на европейской арене. Есть чувство разочарования от происходящего, но меня это особо не беспокоит. Я принял этот факт, надо жить дальше. Спокойно продолжаю играть в «Локомотиве». Нужно перестроиться — теперь для нас самое ценное это Кубок России и чемпионат. Главное, чтобы сезон не прошел впустую. Будем делать все, чтобы «Локомотив» в следующем сезоне взял трофей.