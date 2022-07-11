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Сегодня, 12:00

Изидор заявил, что разочарован решением ФИФА об отстранении команд из России от международных матчей

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.

— В адрес российского футбола ФИФА приняла ряд мер. Как ты относишься к этому?

— Не буду врать, любой игрок хочет играть на европейской арене. Есть чувство разочарования от происходящего, но меня это особо не беспокоит. Я принял этот факт, надо жить дальше. Спокойно продолжаю играть в «Локомотиве». Нужно перестроиться — теперь для нас самое ценное это Кубок России и чемпионат. Главное, чтобы сезон не прошел впустую. Будем делать все, чтобы «Локомотив» в следующем сезоне взял трофей.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
ФИФА
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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