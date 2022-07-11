Изидор заявил, что разочарован решением ФИФА об отстранении команд из России от международных матчей
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении команд из России от участия в международных турнирах.
— В адрес российского футбола ФИФА приняла ряд мер. Как ты относишься к этому?
— Не буду врать, любой игрок хочет играть на европейской арене. Есть чувство разочарования от происходящего, но меня это особо не беспокоит. Я принял этот факт, надо жить дальше. Спокойно продолжаю играть в «Локомотиве». Нужно перестроиться — теперь для нас самое ценное это Кубок России и чемпионат. Главное, чтобы сезон не прошел впустую. Будем делать все, чтобы «Локомотив» в следующем сезоне взял трофей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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