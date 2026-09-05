«Люди, которые по умолчанию против какой-либо страны, — я с ними не общаюсь». Мнение фигуриста Городницкого

Один из соперников россиян на турнире в Токио родился в Канаде , общается на русском языке , а представляет Израиль .

Если российских спортсменов на международные старты худо - бедно стали возвращать , то израильских после известных событий не отстраняли , но за рубежом часто встречают свистом и обструкциями . Журналист «СЭ» поговорил с живущим в Северной Америке 25- летним Марком Городницким о том , как политика пытается зайти в спорт в случае двух стран и как он от этого абстрагируется .

С такими тратами заниматься фигурным катанием сложно

— Марк , хотелось бы поговорить про ситуацию наших стран . Не все рады видеть Израиль на соревнованиях , не все — Россию .

— Честно скажу , я стараюсь от всего этого отходить и вообще не обращать внимания . Моя работа — кататься... ну , еще тренировать детей и при этом еще учиться в университете . ( Улыбается .) У меня особо нет времени смотреть соцсети или читать , что там пишут в интернете . Меня это не очень интересует . Я осознаю , что в мире очень много проблем . Единственное , что могу сказать : надеюсь , все скоро разрешится . Хотел бы , чтобы сейчас все закончилось , но я не владею такими силами .

— В университете ты на кого учишься ?

— На кинезиолога .

— Ух ты . А какие предметы у вас есть , например ?

— У меня программа Specialized Honours, то есть специализированная программа бакалавра , поэтому добавлены дополнительные предметы . Например , аппликативное исчисление , биология , физиология , много анатомии . Есть компьютерная инженерия — не знаю почему , но тоже входит в мою программу . Так что специальность у меня тяжелая .

— Кем планируешь стать после карьеры ?

— У меня был план стать физиотерапевтом , но мне очень нравится тренировать , и сейчас я этим занимаюсь . Честно , хочется продолжать и развиваться именно в этом направлении .

— Правильно понимаю , что ты пошел работать , потому что иначе себя бы не прокормил ?

— Да . Мне помогает тренер , дает работу , я работаю с нашими спортсменами , за что я ему благодарен . Он всегда очень заботился обо мне . Также благодарен и Инге Зусев , другому моему тренеру . Очень ценю их отношение . Если бы не было этой помощи , я вряд ли смог продолжать кататься . С такими тратами это очень тяжело . Федерация тоже помогает на соревнованиях . Без нее я тоже не смог бы приехать сюда , показать себя и снова соревноваться с лучшими в мире .

— В России во многом другая система . Как ты успеваешь ? Тебе учеба в университете дает хотя бы привилегии ?

— Нет . У нас , к сожалению , такого нет . Приходится брать поменьше предметов . Обычно мою программу заканчивают примерно за пять лет , а я , думаю , закончу за шесть . Осталось еще полтора года . Постараюсь закончить в этом году , но вряд ли получится , потому что нагрузка по учебе очень большая . У россиян такая система . Я живу в другой стране , все построено по - другому . В России очень много работают над спортивным направлением , а в Канаде это , мягко говоря , далеко не главное .

Фото Global Look Press

Надо продолжать жить и стремиться к позитиву

— Здесь россияне впервые выступают практически за четыре с половиной года . Тебе как ?

— Мне интересно . Я с Петром Гуменником соревновался еще по юниорам в Любляне . Давно это было... Помню , в Любляне в короткой программе он был первым , я — вторым , Томоки Хиватаси был третьим . Мы много пересекались . С Евгением Семененко , по - моему , тоже соревновался на Европе 2022 года . То есть интересно , конечно . Спортсмены остаются спортсменами , а на политические моменты я не очень смотрю .

— Но сложно на них не смотреть , когда сборную Израиля освистывают в Европе .

— Да такое везде бывает . Против любой страны найдется кто - то , кто делает такие вещи . Просто я не понимаю зачем ? Зачем переносить это в спорт ? Спорт — это когда соревнуются спортсмены . Страна может болеть за спортсмена , но страна не катается за спортсмена . Примешивать в спорт политику — мне это не интересно . Я не обращаю на нее внимания и стараюсь держаться от всего этого подальше .

— Ты приезжаешь в Израиль ?

— Да , конечно . В прошлом году приехал туда на чемпионат , но не соревновался . У меня был разговор с федерацией насчет будущего . Были некоторые решения , которые привели к тому , что у нас не оказалось олимпийской лицензии . Федерация приняла решение отправить одного спортсмена на чемпионат мира . Я понимал , что поеду туда , поэтому уступил чемпионат Европы другому спортсмену . Мне сказали , что я еду на чемпионат мира отбираться на Олимпийские игры . Я готовился , был готов , но в итоге федерация приняла решение меня не посылать .

— То есть поменяли решение по ходу игры ?

— Да . Насколько я понимаю , причина была в четверном . Я выбрал такой вариант контента , потому что хотел на сто процентов получить место на Олимпийские игры и закрыть тему . Но в итоге не получилось . Перед отборочным турниром в Пекине осенью я , насколько я понял , выполнил все критерии , но выбрали другого спортсмена с четверными ( Тамира Купермана . — Прим . «СЭ»). И во второй раз мы не попали на Олимпийские игры . Обидно , но такие вещи не под моим контролем .

— Как жизнь в Израиле ?

— Надо признать , что я особо не гуляю — когда приезжаю , то хожу на каток , потом обратно в отель . Когда все это длится уже довольно долго... Не сказать , что люди привыкли — не хочется к такому привыкать . Но особенно разговаривать об этом они не хотят . Для них все это обидно . Надо как - то продолжать жить и стремиться к чему - то позитивному .

— В Канаде скорее сочувствуют или наоборот ?

— Мы про политику вообще не разговариваем . Конечно , в университете есть студенты , которые против России , Израиля... да и которые против Украины и так далее . Много против чего . Просто против всего всегда , по определению . Я к этому привык . С этими людьми особо не общаюсь . Общаюсь только с теми , кто позитивно смотрит на мир .

— Какие цели на сезон ?