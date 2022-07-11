Петржела об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Сочи» — отличный вариант для Артема»
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из команды.
Российский форвард покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.
«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе, — цитирует «РБ Спорт» Петржелу. - Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба — игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов.
Также Петржела рассказал, в какой российский клуб следует перейти Дзюбе.
«Сочи» — отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе. Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду", — отметил Петржела.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой 33-летний россиянин по 4 раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -