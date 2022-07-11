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Петржела об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Сочи» — отличный вариант для Артема»

Петржела считает, что Дзюбе следует перейти в «Сочи»
Алексей Еремин
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из команды.

Российский форвард покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта.

«Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе, — цитирует «РБ Спорт» Петржелу. - Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба — игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. Здесь он великий футболист, точно будет востребован и будет играть.В любой европейской лиге ему будет очень тяжело, вряд ли он будет часто выходить на поле. Так что ему все же лучше остаться в РПЛ еще на пару сезонов.

Также Петржела рассказал, в какой российский клуб следует перейти Дзюбе.

«Сочи» — отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в «Сочи», чем искать клуб в Европе. Что касается «Зенита», то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду", — отметил Петржела.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой 33-летний россиянин по 4 раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-neudivitel-no-chto-dzyuba-ne-mozhet-najti-komandu-v-evrope-emu-luchshe-perejti-v-sochi/
Артем Дзюба
Властимил Петржела
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