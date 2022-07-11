Изидор: «Даже мысли не было покинуть «Локомотив»! Я обязан этому клубу»

Изидор заявил, что у него не было мысли покинуть «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

— У тебя достаточно долгий контракт. А мы понимаем, что история с отстранением может затянуться. Возможно ли, что ты уйдешь из клуба?

— Даже мысли такой не было. «Локо» очень много сделал для меня. Как я могу уйти после всего этого? Я чувствую себя счастливым. Я обязан этому клубу. Я не должен их подвести. Обязан отплатить им за все, что они сделали для меня, помочь клубу взять трофей.