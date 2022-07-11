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Изидор: «Даже мысли не было покинуть «Локомотив»! Я обязан этому клубу»

Изидор заявил, что у него не было мысли покинуть «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

— У тебя достаточно долгий контракт. А мы понимаем, что история с отстранением может затянуться. Возможно ли, что ты уйдешь из клуба?

— Даже мысли такой не было. «Локо» очень много сделал для меня. Как я могу уйти после всего этого? Я чувствую себя счастливым. Я обязан этому клубу. Я не должен их подвести. Обязан отплатить им за все, что они сделали для меня, помочь клубу взять трофей.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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