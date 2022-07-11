Изидор: «Даже мысли не было покинуть «Локомотив»! Я обязан этому клубу»
Изидор заявил, что у него не было мысли покинуть «Локомотив»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
— У тебя достаточно долгий контракт. А мы понимаем, что история с отстранением может затянуться. Возможно ли, что ты уйдешь из клуба?
— Даже мысли такой не было. «Локо» очень много сделал для меня. Как я могу уйти после всего этого? Я чувствую себя счастливым. Я обязан этому клубу. Я не должен их подвести. Обязан отплатить им за все, что они сделали для меня, помочь клубу взять трофей.
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|
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13
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
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|0
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15
|Факел
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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