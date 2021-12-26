Нападающий ЦСКА Заболотный исполнил роль Деда Мороза в рамках благотворительной акции

ЦСКА опубликовал предновогодний ролик, в котором нападающий команды Антон Заболотный в образе Деда Мороза в рамках благотворительной акции поехал в гости к юному болельщику армейцев Александру.

«Новый год — время чудес, — говорится в сообщении на официальном YouTube-канале московского клуба. — Красно-синие Деды Морозы решили в этом году поздравить армейских болельщиков необычным способом. Антон Заболотный едет в гости к Саше».

Нападающий передал мальчику видеопоздравление от защитника красно-синих Георгия Щенникова.

«От всей команды хочу поздравить тебя с наступающим Новым Годом! Желаю тебе счастья, здоровья, успехов во всем, слушаться родителей. Давай, мы с тобой!» — сказал Щенников.

«Спасибо! ЦСКА всегда будет первым! Желаю вам во второй части чемпионата России добыть победу во всех оставшихся матчах и отобрать чемпионский титул у «Зенита», — ответил мальчик.

Далее Заболотный поздравил Александра с Новым Годом и подарил ему подарки — футбольную форму красно-синих с номером 12.