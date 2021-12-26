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Нападающий ЦСКА Заболотный исполнил роль Деда Мороза в рамках благотворительной акции

13:39
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ЦСКА опубликовал предновогодний ролик, в котором нападающий команды Антон Заболотный в образе Деда Мороза в рамках благотворительной акции поехал в гости к юному болельщику армейцев Александру.

«Новый год — время чудес, — говорится в сообщении на официальном YouTube-канале московского клуба. — Красно-синие Деды Морозы решили в этом году поздравить армейских болельщиков необычным способом. Антон Заболотный едет в гости к Саше».

Нападающий передал мальчику видеопоздравление от защитника красно-синих Георгия Щенникова.

«От всей команды хочу поздравить тебя с наступающим Новым Годом! Желаю тебе счастья, здоровья, успехов во всем, слушаться родителей. Давай, мы с тобой!» — сказал Щенников.

«Спасибо! ЦСКА всегда будет первым! Желаю вам во второй части чемпионата России добыть победу во всех оставшихся матчах и отобрать чемпионский титул у «Зенита», — ответил мальчик.

Далее Заболотный поздравил Александра с Новым Годом и подарил ему подарки — футбольную форму красно-синих с номером 12.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Wx1mUUwTSBs

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Карен Саркисян все материалы автора

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