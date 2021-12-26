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Джигурда: «Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых»

14:42
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Известный шоумен Никита Джигурда высказывался о кандидатуре экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы в качестве своего потенциального соперника в поп-ММА. По словам Джигурды, он не будет бросать вызов спортсмену.

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса: две победы над депутатом Милоновым и журналистом Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.

«Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело, — цитирует Джигурду «Комсомольская правда». — Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где идут трансгендеры в спорт, где забывают изначальную концепцию».

В качестве возможных соперников Джигурды называются адвокат Сергей Жорин, ведущий Владимир Соловьев и продюсер Иосиф Пригожин.

«Октагон — классная проверка ссыкунов. Понятно, что ни Соловьев, ни Жорин, ни Пригожин не поставят свой раздутый статус в октагон. Потому что лопнет пузырь. Все увидят, что они малодушные трусы и жополизы», — добавил Джигурда.

33-летний Дзюба в этом сезоне провел 23 матча за клуб, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/vse-udivlyayutsya-pochemu-artem-ne-hochet-idti-v-sbornuyu-a-kakoe-otnoshenie-u-trenera-dzhigurda-obyasnil-pochemu-ne-budet-dratsya-s-artemom-dzyuboj/

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Роман Шишов все материалы автора

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