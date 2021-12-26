Джигурда: «Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых»
Известный шоумен Никита Джигурда высказывался о кандидатуре экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы в качестве своего потенциального соперника в поп-ММА. По словам Джигурды, он не будет бросать вызов спортсмену.
На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса: две победы над депутатом Милоновым и журналистом Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.
«Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело, — цитирует Джигурду «Комсомольская правда». — Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где идут трансгендеры в спорт, где забывают изначальную концепцию».
В качестве возможных соперников Джигурды называются адвокат Сергей Жорин, ведущий Владимир Соловьев и продюсер Иосиф Пригожин.
«Октагон — классная проверка ссыкунов. Понятно, что ни Соловьев, ни Жорин, ни Пригожин не поставят свой раздутый статус в октагон. Потому что лопнет пузырь. Все увидят, что они малодушные трусы и жополизы», — добавил Джигурда.
33-летний Дзюба в этом сезоне провел 23 матча за клуб, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.
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Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/vse-udivlyayutsya-pochemu-artem-ne-hochet-idti-v-sbornuyu-a-kakoe-otnoshenie-u-trenera-dzhigurda-obyasnil-pochemu-ne-budet-dratsya-s-artemom-dzyuboj/
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