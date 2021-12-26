Известный шоумен Никита Джигурда высказывался о кандидатуре экс-капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы в качестве своего потенциального соперника в поп-ММА. По словам Джигурды, он не будет бросать вызов спортсмену.

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса: две победы над депутатом Милоновым и журналистом Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.

«Дзюба — мой любимый игрок, один из любимых. Я встал на его защиту тогда, когда раздували его дело, — цитирует Джигурду «Комсомольская правда». — Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера? За что? В мире, где идут трансгендеры в спорт, где забывают изначальную концепцию».

В качестве возможных соперников Джигурды называются адвокат Сергей Жорин, ведущий Владимир Соловьев и продюсер Иосиф Пригожин.

«Октагон — классная проверка ссыкунов. Понятно, что ни Соловьев, ни Жорин, ни Пригожин не поставят свой раздутый статус в октагон. Потому что лопнет пузырь. Все увидят, что они малодушные трусы и жополизы», — добавил Джигурда.

33-летний Дзюба в этом сезоне провел 23 матча за клуб, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.