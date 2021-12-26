Медведев отреагировал на информацию об опции продления в контракте Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию «Чемпионата» о возможном продлении контракта нападающего питерцев Артема Дзюбы в случае получения 70 процентов игрового времени в сезоне.

«Вот когда будет ясно, выполняется ли опция автоматического продления контракта, тогда будут возникать какие-то вопросы. До этого обсуждать контракт Дзюбы бессмысленно», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Контракт форварда с питерским клубом рассчитан до 2022 года с возможностью продления еще на год. Его зарплата составляет 4 миллиона евро в год.