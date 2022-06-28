Эджуке: «Рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он поможет нам стать лучше»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от знакомства с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним специалистом.

«Мы обменялись любезностями, пожали руки, — приводит слова Эджуке Bobsoccer.ru. — Главный тренер сказал мне «добро пожаловать», в ответ я поблагодарил его, после чего приступил к тренировке. На самом деле, я действительно вдохновлен, и очень хочу, чтобы наша совместная работа получилась эффективной. Главная цель — успешное выступление ЦСКА в предстоящем сезоне».

Также нападающий рассказал, что ему было известно о Федотове до его прихода в ЦСКА.

«Матчи против «Сочи» для нас были очень сложными, а Федотов был наставником этой команды, добившейся под его руководством впечатляющих результатов. Они заняли второе место, это огромное достижение. Результаты говорят сами за себя, тут и добавить нечего. Поэтому я очень рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он принесет в команду новые идеи, поможет нам стать лучше, покажет и объяснит те моменты, за счет которых команда улучшит свою игру. Очень надеюсь, что мы добьемся высоких результатов», — сказал он.

Первый сбор ЦСКА продлился с 15 по 24 июня, второй продлится с 26 июня по 7 июля.