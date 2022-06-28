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Эджуке: «Рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он поможет нам стать лучше»

Эджуке заявил, что рад назначению Федотова главным тренером ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от знакомства с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним специалистом.

«Мы обменялись любезностями, пожали руки, — приводит слова Эджуке Bobsoccer.ru. — Главный тренер сказал мне «добро пожаловать», в ответ я поблагодарил его, после чего приступил к тренировке. На самом деле, я действительно вдохновлен, и очень хочу, чтобы наша совместная работа получилась эффективной. Главная цель — успешное выступление ЦСКА в предстоящем сезоне».

Также нападающий рассказал, что ему было известно о Федотове до его прихода в ЦСКА.

«Матчи против «Сочи» для нас были очень сложными, а Федотов был наставником этой команды, добившейся под его руководством впечатляющих результатов. Они заняли второе место, это огромное достижение. Результаты говорят сами за себя, тут и добавить нечего. Поэтому я очень рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он принесет в команду новые идеи, поможет нам стать лучше, покажет и объяснит те моменты, за счет которых команда улучшит свою игру. Очень надеюсь, что мы добьемся высоких результатов», — сказал он.

Первый сбор ЦСКА продлился с 15 по 24 июня, второй продлится с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/chidera-ehdzhuke-ljublju-cska-mne-zdes-komfortno-verju-chto-nastupajushchij-sezon-prineset-nam-uspekh.html

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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Чидера Эджуке
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2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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