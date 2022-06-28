Эджуке: «Рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он поможет нам стать лучше»
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о своих впечатлениях от знакомства с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним специалистом.
«Мы обменялись любезностями, пожали руки, — приводит слова Эджуке Bobsoccer.ru. — Главный тренер сказал мне «добро пожаловать», в ответ я поблагодарил его, после чего приступил к тренировке. На самом деле, я действительно вдохновлен, и очень хочу, чтобы наша совместная работа получилась эффективной. Главная цель — успешное выступление ЦСКА в предстоящем сезоне».
Также нападающий рассказал, что ему было известно о Федотове до его прихода в ЦСКА.
«Матчи против «Сочи» для нас были очень сложными, а Федотов был наставником этой команды, добившейся под его руководством впечатляющих результатов. Они заняли второе место, это огромное достижение. Результаты говорят сами за себя, тут и добавить нечего. Поэтому я очень рад, что Федотов приступил к работе в ЦСКА. Уверен, что он принесет в команду новые идеи, поможет нам стать лучше, покажет и объяснит те моменты, за счет которых команда улучшит свою игру. Очень надеюсь, что мы добьемся высоких результатов», — сказал он.
Первый сбор ЦСКА продлился с 15 по 24 июня, второй продлится с 26 июня по 7 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -