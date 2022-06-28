Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление дисквалификации на полгода за допинг.

«Подобного никогда в жизни не видел. У нас есть юристы, с которыми мы сотрудничаем. Оспорить решение? Как они скажут — так и будет. Тренировочный процесс? Будет выстраиваться очень просто. Выходишь на футбольное поле и бегаешь. Все самостоятельно. Возможно, медиалига. Почему нет? Как вариант. Хотелось бы поблагодарить весь спортивный блок «Оренбурга». Селекционный отдел, спортивного директора и президента. Они поступили как люди с большой буквы. Они не кинули парня в сложной ситуации. Просто приостановили контракт. От них были шаги навстречу, чтобы парень не был без рубля. Но по правилам ФИФА запрещено переводить деньги от клуба на игрока, который отбывает дисквалификацию. Мы в любом случае очень благодарный «Оренбургу», — сказал Пушкин «СЭ».

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.