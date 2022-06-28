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Агент Обухова — о повторной дисквалификации за допинг: «Подобного никогда в жизни не видел!»

Агент Владимира Обухова отреагировал на продление дисквалификации футболиста на полгода за допинг
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Обухов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на продление дисквалификации на полгода за допинг.

«Подобного никогда в жизни не видел. У нас есть юристы, с которыми мы сотрудничаем. Оспорить решение? Как они скажут — так и будет. Тренировочный процесс? Будет выстраиваться очень просто. Выходишь на футбольное поле и бегаешь. Все самостоятельно. Возможно, медиалига. Почему нет? Как вариант. Хотелось бы поблагодарить весь спортивный блок «Оренбурга». Селекционный отдел, спортивного директора и президента. Они поступили как люди с большой буквы. Они не кинули парня в сложной ситуации. Просто приостановили контракт. От них были шаги навстречу, чтобы парень не был без рубля. Но по правилам ФИФА запрещено переводить деньги от клуба на игрока, который отбывает дисквалификацию. Мы в любом случае очень благодарный «Оренбургу», — сказал Пушкин «СЭ».

Владимир Обухов (справа). В «Оренбурге» рассказали, когда дисквалифицированный за допинг Обухов вернется в клуб

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Владимир Обухов
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