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Сегодня, 10:25

Владимир Федотов официально стал новым главным тренером ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время.

Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

Предыдущей командой Федотова был «Сочи», тренер возглавлял эту команду с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России с 56 очками в 30 матчах.

ЦСКА в предыдущем сезоне занял пятое место с 50 очками в 30 играх. Предыдущим главным тренером армейцев был Алексей Березуцкий, он возглавлял красно-синих с июня 2021 года.

Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ЦСКА анонсировал назначение Владимира Федотова новым главным тренером команды

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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