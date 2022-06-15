Владимир Федотов официально стал новым главным тренером ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время.

Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

Предыдущей командой Федотова был «Сочи», тренер возглавлял эту команду с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России с 56 очками в 30 матчах.

ЦСКА в предыдущем сезоне занял пятое место с 50 очками в 30 играх. Предыдущим главным тренером армейцев был Алексей Березуцкий, он возглавлял красно-синих с июня 2021 года.

Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.