Пресняков-старший: «Есть сомнения, что Мозес вернется в «Спартак»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение команды на сборы в Тарасовку.
«Есть сомнения, что Мозес вернется в «Спартак». Это касается не только Виктора, но и многих иностранных игроков. Такие обстоятельства, что они легко могут уйти из клуба. Но мы же не знаем, почему они идут на такой шаг, что у них происходит дома. Деятелей искусства просят делать заявления, например, иначе не будут выступать. Но для меня более огорчительно, когда наши игроки переходят в другие клубы, чем тот же недавний уход Ларссона или возможный уход Мозеса. Очень обидно, что Бакаев ушел. Талантливый игрок, который уже проявляет себя в «Зените», — сказал Пресняков «СЭ».
23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.
Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.
В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.
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14
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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