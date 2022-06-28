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Пресняков-старший: «Есть сомнения, что Мозес вернется в «Спартак»

Пресняков-старший допустил, что Мозес может не вернуться в «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе, который не прибыл в расположение команды на сборы в Тарасовку.

«Есть сомнения, что Мозес вернется в «Спартак». Это касается не только Виктора, но и многих иностранных игроков. Такие обстоятельства, что они легко могут уйти из клуба. Но мы же не знаем, почему они идут на такой шаг, что у них происходит дома. Деятелей искусства просят делать заявления, например, иначе не будут выступать. Но для меня более огорчительно, когда наши игроки переходят в другие клубы, чем тот же недавний уход Ларссона или возможный уход Мозеса. Очень обидно, что Бакаев ушел. Талантливый игрок, который уже проявляет себя в «Зените», — сказал Пресняков «СЭ».

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23 июня официальный сайт московской команды сообщил, что полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении красно-белые уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Виктор Мозес
РПЛ
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1
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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