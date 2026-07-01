Кокорин — о Дуране: «Может быть, ему в РПЛ не зашло и он решил не напрягаться»

Нападающий Александр Кокорин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении форварда Джона Дурана за «Зенит».

«Дуран — классный футболист. Я видел обзоры, как они взаимодействовали с Криштиану. Может быть, просто ему здесь [в РПЛ] не зашло и он решил не напрягаться. Поэтому он быстро соскочил», — сказал Кокорин «СЭ».

Дуран выступал за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» с 9 февраля 2026-го. На его счету 9 матчей за команду, в которых он забил 2 гола.

В июне 2026 года «Зенит» объявил о возвращении 22-летнего колумбийца в Саудовскую Аравию после окончания арендного соглашения.