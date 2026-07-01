Менеджер ФИФА назвал честью пребывание в России

Старший менеджер службы управления ФИФА Ахмед Харраз ответил на вопрос «СЭ» об участии в конференции РФС.

— Это большая честь быть здесь в России. Благодарю вас за прием. Но я не могу больше ничего говорить, прошу прощения, — сказал Харраз «СЭ».

Ежегодная конференция РФС прошла 27 июня в Москве.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.