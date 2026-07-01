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«Крылья Советов» проиграли «Соколу» в контрольном матче

Сергей Филин

Товарищеская встреча между «Крыльями Советов» и «Соколом» завершилась со счетом 3:2 в пользу саратовской команды.

За «Крылья Советов» на 14-й минуте забил Доминик Ороз, а на 68-й — Джеффри Чинеду.

В составе «Сокола» на 22-й минуте отличился Артем Малахов, на 60-й — Иван Шиленок и на 87-й — Александр Руденко.

В сезоне-2025/26 «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сокол» завершил сезон на 17-м месте Первой лиги и вылетел в третий по силе футбольный дивизион страны.

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Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сокол (Саратов)
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