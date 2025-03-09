Дзюба — о рекордном голе: «В первые секунды были потрясающие ощущения, а потом все улетучилось»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями от рекордного гола в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

36-летний футболист поразил ворота самарской команды на 9-й минуте. Он забил 234-й мяч в профессиональной карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя достижение Александра Кержакова.

«В первые секунды были потрясающие ощущения, а дальше первый тайм складывался таким образом, что все улетучилось, поэтому сейчас самое главное — выиграть. Ставил ли перед собой задачу забить в этом матче? Задача всегда забить или отдать пас, чтобы команда победила», — сказал Дзюба во флеш-интервью в перерыве матча.

Российский нападающий забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).