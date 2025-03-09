Президент РПЛ Алаев поздравил Дзюбу с рекордом по числу голов в истории российского футбола

Президент РПЛ Александр Алаев поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по числу забитых голов в истории российского футбола.

В воскресенье, 9 марта 36-летний форвард отличился на 9-й минуте матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Этот гол стал для него 234-м в карьере.

«Поздравляю Артема с выдающимся достижением. Он всем доказал, что является не только яркой и неординарной личностью, но и классным футболистом. Спортивные достижения и яркий образ делают Артема одной из главных звезд всего российского спорта», — приводит пресс-служба лиги слова Алаева.

Предыдущий рекорд по забитым голам за карьеру среди российских футболистов принадлежал Александру Кержакову (233).