Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». 36-летний форвард забил пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере.

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).