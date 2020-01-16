«Надеюсь набрать кондиции уже на первом сборе». Баринов рассказал о нюансах своего восстановления

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубному телевидению отметил, что до сборов ему пришлось отдельно закачивать ногу из-за травмы.

— Эмоциональная тренировка, — сказал Баринов. — Я месяц мяча не видел, поэтому сразу такие эмоции. Дай бог, чтобы ничего не беспокоило и провели сборы на хорошем уровне.

Отпуск у меня маленький получился — только 10 дней отдохнул на море. Нужно было закачивать ногу, травма серьезная. Сказали, нужно закачивать, чтобы быть готовым к сборам. Я закачал, но небольшой дискомфорт есть. Но думаю, что через тренировки и индивидуальную работу я наберу нужные кондиции уже на первом сборе.

В последний раз в РПЛ Баринов выходил на поле в матче 15-го тура против «Уфы» (1:1).