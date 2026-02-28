Начало матча между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» перенесено на полчаса

Начало матча между махачкалинским «Динамо» и «Рубином» в 19-м туре РПЛ перенесено, сообщает пресс-служба казанской команды.

Игра начнется в 20.00 мск, вместо запланированных 19.30 мск. РПЛ отметила, что матч будет сыгран красными мячами из-за снегопада в Каспийске

Ранее сообщалось, что перед игрой на поле «Анжи Арены» не видно разметки, что мешает калибровке ВАР.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

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