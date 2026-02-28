Нобоа — о 8 кг лишнего веса на сборах «Сочи» в 2022-м: «Просто забыл, что я профессионал»

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал, как в 2022 году он приехал на сборы «Сочи» с 8 килограммами лишнего веса.

— Ох, это мой личный рекорд. Просто забыл, что я профессиональный футболист, — заявил Нобоа. — Никогда не привозил столько лишнего веса на первый сбор после отпуска. Почему так произошло? Я устал от футбола, не хотел тренироваться. Плюс думал над завершением карьеры, поэтому и не держал себя в форме.

— Почему решил не завершать карьеру?

— Соскучился по футбольному полю. Понял, что не сказал еще последнего слова. Конечно, когда я вернулся в расположение команды, то сел на диету, активно тренировался два раза в день и заплатил самый большой штраф. У меня получилось за первые две недели сборов скинуть шесть килограммов, и я сразу же пришел в оптимальную форму.

Нобоа выступал за «Сочи» с 2019 по 2024 год. Эквадорец провел за команду 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 голевые передачи.

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